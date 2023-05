Le grand débat entre Georges-Louis Bouchez et Theo Francken: «La Wallonie est quasiment une île communiste!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Question de circonstance, c’est quoi un 1er mai pour un libéral et un nationaliste flamand ? « C’est une fête très importante pour nous puisqu’aujourd’hui, le vrai parti du travail, c’est le Mouvement réformateur », lance Georges-Louis Bouchez. « La gauche a abandonné le travail, lui a préféré le communautarisme et l’assistanat. Nous, on veut, par exemple, permettre aux travailleurs des secteurs en pénurie de gagner jusqu’à 1.500 € de plus par an, donc l’équivalent d’un 13ᵉ mois, grâce à une baisse de la fiscalité. Aussi, pour inciter les gens à travailler dans ces secteurs en pénurie (141 métiers) (…) Du côté francophone, le MR est donc le seul parti qui défend vraiment le travail, qui va à Molenbeek ou à Herstal expliquer que ce qui redressera ces communes et nos Régions, c’est le travail. »

Plutôt le 11 juillet

Moins d’enthousiasme chez Theo Francken. « Je préfère de loin le 11 juillet (fête de la Communauté flamande, NdlR). Le 1er mai, pour moi, c’est un jour comme un autre. Je comprends que le MR lance des idées. Je suis d’accord avec leur proposition mais plutôt que de le dire à Molenbeek ou à Herstal, c’est mieux de l’exiger à la table du gouvernement. Le grand problème est l’activation des demandeurs d’emploi dans ce gouvernement où la gauche et surtout le ministre de l’Emploi, M. Dermagne, dit non à tout ce que le MR, ou le VLD, propose. Nous avons besoin de ces 80 % de taux d’emploi. On doit valoriser au mieux les gens qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Alors, oui, sur ce point, c’est le même programme que la N-VA, mais ce sera difficile à réaliser avec un gouvernement où siège la gauche. »

Limiter les allocations de chômage dans le temps ou en exclure ceux qui refuseraient deux emplois ou formations dans des métiers en pénurie, rêve inaccessible de la droite ?