Bonne nouvelle pour votre portefeuille: les prix de l’électricité et du gaz se stabilisent!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comment se comportent les prix de l’électricité et du gaz chez les fournisseurs actifs en Wallonie ? Certains d’entre eux ont déjà mis à jour leurs grilles tarifaires pour ce mois de mai, c’est-à-dire pour des contrats qui seront souscrits ce mois-ci. Un coup de sonde chez les deux plus gros fournisseurs, Engie-Electrabel et Luminus (deux tiers environ du marché wallon à eux deux), permet de se faire une bonne idée.