Jimmy et Gaëlle dégoûtés par leur burger au Quick de Malmedy : «Ça sentait vraiment le pourri!»

Jimmy et Gaëlle se souviendront de cette expérience pendant longtemps. Ce dimanche 30 avril, en soirée, le couple décide d’aller manger au Quick de Malmedy. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Jimmy Jorissens, de Vielsalm, explique sa mésaventure.

« On était épuisés après notre journée de travail. On a voulu se faciliter la vie pour le souper, c’est vraiment proche de la maison, et Gaëlle avait envie d’un Quick. » Accompagné de leur fils de 4 ans, le couple se rend donc au fast-food.