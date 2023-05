L’appel de Pierre-Yves Jeholet: «Nos étudiants doivent plus s’ouvrir à des expériences à l’étranger»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette nouvelle édition de Casa Valonia se focalisait sur les industries créatives et culturelles (jeux vidéo, technologies audiovisuelles, réalité augmentée (XR), etc.), industries à haut potentiel pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que pour l’Espagne, le pays hôte de la mission qui compte une certaine avance sur la Wallonie et Bruxelles : l’Espagne est le deuxième producteur européen et cinquième mondial en matière de longs-métrages d’animation.

Vive l’international

« Cet événement me renforce dans la conviction qu’il faut encourager l’internationalisation de ce secteur, certes, mais aussi des études », lance Pierre-Yves Jeholet (MR). Le ministre-président de la Fédération emmenait cette importante délégation composée de membres académiques, d’étudiants, d’enseignants et de sociétés actives dans le secteur. « La Commission européenne soutient cette internationalisation. Il y a eu le décret de Bologne, il y a maintenant les alliances entre les universités européennes qui marchent bien. La Fédération soutient d’ailleurs, à hauteur de 125.000 €, les universités et la Haute école qui y participent. Nous n’avons pas naturellement cette culture de la mobilité chez nos étudiants, par exemple. Il est important de la développer. Je pense qu’il y a une prise de conscience. »