Soignies: «Les Shoppeuses» déménagent, une boutique de prêt-à-porter féminin gérée par Alison et Liliane, un duo mère et fille

Alors qu’elles arrêtent leur concept « Les Shoppeuses » en date du 1er avril dernier, Jennifer et Maria, deux amies, passent le flambeau à Alison et Liliane, une maman et sa fille. Le 15 et 16 avril, elles ouvrent officiellement leur boutique désormais située à Neufvilles.