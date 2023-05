La plaine de jeux de Liers, à Herstal, renommée en hommage à Ida Fassotte

« Nous avions exprimé la volonté d’intégrer et d’impliquer au maximum les riverains dans ce projet qui est le leur, c’est pourquoi nous leur avons offert la possibilité de s’exprimer pour nommer cet espace récréatif, a détaillé Jean-Louis Lefèbvre, le bourgmestre faisant fonction de Herstal. La Ville a distribué un talon contenant plusieurs noms, et ils avaient la possibilité d’en présenter d’autres ».

C’est finalement à Ida Fassotte qu’il a été décidé de rendre hommage. Ancienne employée communale et habitante de Liers, elle était la gardienne et la garante du bon fonctionnement de l’ancienne plaine de jeux de Liers.

« C’est donc avec évidence que les citoyens et les membres de sa famille ont souhaité rendre hommage à cette grande dame qui ne manquait pas de douceur, de bienveillance et d’assurance dans le cadre de son activité professionnelle, continuent les autorités communales herstaliennes. Elle fut aussi très active durant la guerre envers les Américains casernés à Liers et a gardé contact avec plusieurs d’entre eux tout au long de sa vie. Elle est décédée en 2007 à l’âge de 84 ans. »