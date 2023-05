RFC Liège en D1B | Le Spadois Damien Mouchamps et le Stembertois Antoine Lejoly ont pleinement contribué à la montée: «C’est un bonheur indescriptible»

RFC Liège en D1B | Les supporters sang et marine au paradis: «C’est la résurrection du club!» Souvent mis en évidence comme l’un des maillons forts de la ferveur et de la survie du matricule 4, le public de Liège a savouré cette remontée dans le monde pro. Récit d’une journée tonitruante.

Un public liégeois qui a mis le feu au stade de Rocourt. - Michaël Marquet

Par Joachim Gilles

Jean-Paul Lacomble avait eu le nez fin au moment de fouler le synthétique brabançon deux heures avant le début des hostilités. Enfin… presque ! « Un temps magnifique et une affluence en nombre, on a l’impression que tous les astres sont alignés pour gagner et revenir sur le Patro », disait le président.

Pas de victoire au bout du compte donc mais un partage qui convenait aussi bien aux Sucriers désormais sauvés qu’aux Liégeois enfin promus. S’ils s’étaient mentalement préparés à cette fête de la montée depuis quelques semaines, les aficionados rouges et bleus étaient dans les starting-blocks dès le matin, dans leurs Q.G. de la Cité ardente comme dans les cafés de Tirlemont.

La carrure d’un club du top

Entre les cars qui démarraient de Rocourt en début d’après-midi et ceux arrivant par leurs propres moyens, ils étaient près de 2.500 passionnés à prendre la direction du stade Julien Bergé, une assistance quasi-record en déplacement cette saison. « Eco’n feye po n’nin l’roûvi ! Allons Lîdje ! », pouvait-on encore lire sur une banderole déployée sur un pont non loin de l’arène du jour du matricule 4.

« On ressent une certaine pression mais nous sommes assez confiants. Ça fait longtemps qu’on attend ça, on est excités à l’idée de pouvoir vivre cet événement », pouvait-on entendre dans l’autocar du club de supporters « Sang & Marine » qui savait pertinemment que ce saut de division revêt une plus grande envergure encore que celle vécue en 2008.

À 16h45, tout le RFC Liège peut exulter. Clameur et drapeaux envahissent les lieux, les écharpes tournoient et les chants résonnent devant tout le noyau et le staff qui s’en vont applaudir tous ceux qui les ont soutenus tellement longtemps. Les plus fervents disciples se dépêchent de rentrer rue de la Tonne pour accueillir, dès 19h30, les acteurs de cette promotion méritée mis à l’honneur sur la terrasse VIP de l’antre de Rocourt qui s’en allaient ensuite rencontrer le 12ème homme. « C’est une résurrection ! Si on se maintient les deux premières années et que les finances suivent, nous serons en D1A dans 5 ans », dit un premier supporter. « Les sponsors vont suivre. On a la carrure d’un club de D1. »

La consécration après les désillusions

« Les jeunes vont retrouver des clubs élites, c’est un coup de boost pour tout le monde », dit Djimon Dehecq, coach des gardiens des U12 aux U15, tandis que Pierre-Yves Lescalier, coach des U14. « Je suis né rouge et bleu. Mon grand-père a joué en équipe première avant la guerre. J’ai assisté aux matches sur les genoux de ma grand-mère, j’ai fait d’incroyables déplacements à Benfica, à la Juventus. C’est une consécration après beaucoup de désillusions, pour les jeunes aussi qui ont dû rester en interprovinciaux. Gaëtan nous a répondu que c’était aussi pour nous que l’équipe l’avait fait. Je leur suis reconnaissant. »

Lire aussi RFCL Liège en D1B | Revivez la montée historique des Sang et Marine grâce à toutes nos PHOTOS!

Pour certains, le RFC Liège a eu un rôle prépondérant dans leur vie.« On se connaissait de l’école mais on s’est véritablement rencontrés ici », disent Kevin et Priscilla, qui poursuit. « Ça fait 20 ans que je viens voir des matches. J’ai connu Buraufosse, le Pairay, Gilles Magnée… Même à 7 mois de grossesse, je venais encore à Rocourt. »

Un objectif reste dans les têtes de tous : le titre pour rendre cette renaissance encore plus significative !