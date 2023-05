L’ASBL «La cabane aux poneys» cherche en urgence une nouvelle prairie à Hastière pour ses animaux

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Véronique Hees, vétérinaire et présidente de l’association « La cabane aux poneys », située le long de la route de Blaimont à Hastière-par-delà (Hastière), est inquiète. La prairie qu’elle occupe va être mise en vente. Elle doit quitter les lieux rapidement. « Notre ASBL existe depuis cinq ans. Dès nos débuts, nous occupons ce terrain. Là, nous avons nos cinq poneys, un âne et un cheval. Nous proposons à nos élèves qui sont très jeunes, entre 2 et 8 ans, de l’équimotricité. Nous avons une trentaine d’affiliés », commence Véronique.