Coronavirus: les États-Unis suppriment l'obligation de vaccination pour les fonctionnaires fédéraux et les voyageurs internationaux

La Maison Blanche l'a annoncé dans un communiqué lundi. La levée de l'obligation de vaccination correspond à la fin de l'état d'urgence que Washington avait annoncé en janvier 2020.

En tant que nation, les États-Unis ont payé le plus lourd tribut à la pandémie de grippe aviaire, avec plus d'un million de morts. Depuis janvier 2021, c'est-à-dire depuis l'investiture du président Joe Biden, le nombre de décès dus à la grippe coronarienne aux États-Unis a diminué de 95 % et le nombre d'admissions à l'hôpital a baissé de 91 %, a souligné lundi la Maison Blanche. Près de 270 millions d'Américains ont reçu au moins une piqûre de corona. "Nous sommes à un stade différent de notre réponse au COVID-19 par rapport à l'époque où nombre de ces exigences ont été mises en place", peut-on lire dans le communiqué.