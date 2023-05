Le coup de gueule de Renaud: «gavé», le chanteur menace de quitter la scène, «punir 1 500 personnes à cause d’un crétin»

De quoi fortement agacer le chanteur, qui s’est emporté… et qui s’est arrêté en plein milieu d’une chanson, indiquant n’avoir « plus envie de chanter ». « Je déteste les réseaux sociaux », avait-il lâché. Il avait fini par reprendre le concert.

de videos

Il confie, dans une interview du Parisien, avoir été « gavé » par cette situation. « Les vidéos, ça passe sur les réseaux sociaux et je n’aime pas ça. Je me suis énervé. Mais je n’allais pas punir 1 500 personnes à cause d’un crétin ».