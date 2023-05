Les looks les plus fous du Met Gala 2023, en hommage à Karl Lagerfeld (photos)

Ce lundi 1er mai se tenait une des soirées les plus attendues aux États-Unis : le Met Gala. Petit tour d’horizon des looks les plus sensationnels.

Ce 1er mai, le très attendu gala du Metropolitan Museum of Arts de New York, dédié cette année à la mémoire de Karl Lagerfeld, a été à la hauteur de son modèle, avec un défilé de stars dans les tenues les plus excentriques. Qui dit lagerfeld dit aussi Choupette. Si l’héritière de sa fortune est restée en France, elle a été mise en vedette par Jared Leto, déguisé en chatte, ou encore Doja Cat, en robe Oscar de la Renta, mais surtout la tête affublée d’oreilles et d’un museau félins ! Jennifer Lopez, Paris Hilton, Kim Kardashian, Nicole Kidman (dans la robe Chanel qu’elle portait déjà il y a vingt ans !), Rihanna enceinte comme Serena Williams et Karlie Kloss, qui ont profité de la soirée pour officialiser la nouvelle ou encore Jenna Ortega, ont arboré les couleurs chères au Kaiser de la mode, le blanc et le noir. Salma Hayek a triché en venant en rouge, mais elle le porte si bien qu’on lui pardonne. Tout comme à Pedro Pascal, venu avec un short rouge !

