800 nouveaux logements à Tour & Taxis

Au final, ce sont près de 1.600 nouveaux logements qui verront le jour sur le site de Tour & Taxis. À Park Lane, qui est en voie d’achèvement avec sa seconde phase, Lake Side va succéder. Parlons d’abord du premier projet en cours final de réalisation. « Park Lane comprend 800 logements. Sa première phase est complètement terminée et nous en sommes à la seconde partie », indique Peter De Durpel, COO de Nextensa, promoteur de l’ensemble des projets. « Les 320 appartements de Park Lane I sont vendus à 100 % et nous comptons actuellement plus de la moitié des appartements vendus (sur 346) pour Park Lane II au rythme de 3 à 4 actes par semaine. »

Des logements qui vont du studio de 50 m² aux appartements de 3 à 4 chambres (sans compter les penthouses). Leurs prix varient entre 3.800 et 4.200 euros du m².