Reconnaissez-vous ces hommes, auteurs d’une violente agression à un arrêt de bus à Eupen? (vidéo)

Le mardi 7 mars 2023 vers 16h15, à Eupen, deux individus ont extorqué le GSM de deux jeunes filles qui se trouvaient à l’arrêt du bus situé rue de la gare. Un témoin s’est interposé et a restitué les téléphones.

Les auteurs s’en sont pris physiquement au témoin et l’ont roué de coups sur le trottoir.

Aidé par un passager, la victime est parvenue à monter dans le bus, mais les auteurs ont continué à menacer la victime avec un rasoir et un couteau bricolé.

Le chauffeur du bus a également été menacé à travers la vitre de protection.

Finalement les auteurs sont sortis et ont pris la fuite en laissant derrière eux le couteau bricolé.

Le premier auteur est âgé de 20 à 25 ans et est de corpulence mince. Au moment des faits, il portait un jeans délavé et troué, une veste matelassée noire et un bonnet noir. Il était en possession d’un sac à dos noir de marque « Camel ».

Le deuxième auteur est âgé de 30 à 35 ans. Il est de corpulence normale et a les cheveux foncés coupés court. Au moment des faits, il portait un pantalon noir, une veste matelassée noire à capuche et des baskets blanches avec des lignes noires.