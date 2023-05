Stadskriebels s’installe à Tour & Taxis le dimanche 7 mai: de nombreuses activités sportives à découvrir

Le festival sportif annuel Stadskriebels s'installera sur le site de Tour & Taxis le 7 mai. La formule à succès reste la même : découvrir plein de sports et d'activités ludiques, avec des animations, des spectacles, de la danse et de la musique. Et tout cela gratuitement.

« Ce dimanche, Stadskriebels fera bouger la zone du canal de Bruxelles. C’est le moment idéal pour découvrir l’offre d’activités que proposent nos clubs et associations de sport », déclare Pascal Smet, membre du Collège de la VGC en charge de la Culture, de la Jeunesse et du Sport. « J’espère que nous pourrons attirer et impliquer le plus possible de Bruxellois ce dimanche. Grâce à ces activités, nous voulons encourager autant de Bruxellois que possible à faire du sport de manière durable. »

Outre le sport et l'exercice, vous pouvez également profiter des nombreuses démonstrations, d'une collation ou d'une boisson et de l'ambiance grâce à une fanfare et des concerts. Des animations sont prévues pour les plus petits. Le site de Tour & Taxis a fait peau neuve ces dernières années. La Gare Maritime a été rénovée et ce qui était un immense terrain vague accueille désormais un étang de 3.500 m² dans un écrin de verdure. Vous pouvez découvrir le site et ses environs pendant Stadskriebels grâce à une promenade guidée, une balade à vélo ou une visite à pied. Entre la Gare Maritime et le Quai aux Poissons, vous trouverez la toute nouvelle aire de jeux, avec toboggan, équipement d'escalade et parcours de cordes.

L’accent de cette édition

La durabilité de l’événement fait cette année l’objet d’une attention particulière. Fini les bouteilles en plastique, bienvenue aux toilettes vertes, au parking à vélos gratuit et surveillé et aux bannières recyclées. Le terrain de beach-volley créé pour l'occasion restera en place tout l'été.

Il y aura également le stand mobile de Sportswitch, une boutique de vêtements de sport d'occasion et de cadeaux. Vous pouvez venir déposer des vêtements de sport et faire des achats à leur stand mobile. Vous avez un vieux vélo qui traîne ? Apportez-le et donnez-le à la vélothèque.

Cabinet Smet

Stadskriebels se déroule le 7 mai de 11h à 18h à Tour & Taxis. Vous pouvez accéder au site par 3 entrées : par le 86 avenue du Port, par la rue Picard (Gare Maritime) et par le boulevard/pont du Jubilé. Des activités sont organisées sur la place de la Musique, à la Gare Maritime, au bord de l'eau et dans le parc.

Stadskriebels est une fête gratuite, mais vous devez vous inscrire pour participer. Vous pouvez le faire à l'avance sur www.stadskriebels.be pour éviter les files d'attente, ou sur place à l'un des trois stands d'inscription. La plupart des activités sont également accessibles aux personnes handicapées. Si vous souhaitez obtenir des informations spécifiques ou des conseils supplémentaires, veuillez contacter le service des sports de la VGC.