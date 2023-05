«J’ai eu un coup de cœur»: Alexandre et Jessica dévoilent qui sont leurs candidats préférés de cette saison de «Mariés au premier regard»

En plus de cette union, l’émission aura permis de créer une alchimie entre Delphine et Pierre, qui sont tombés fous amoureux il y a maintenant deux mois, alors que tous les candidats étaient réunis pour visionner le premier épisode de « Mariés au premier regard ». Ils livrent leur belle histoire dans le Ciné-Télé-Revue qui sort ce 4 mai.

Ce dimanche soir, RTL tvi diffusait le dernier épisode de cette saison 6 de « Mariés au premier regard ». Finalement, un seul des cinq couples formés par les experts n’aura tenu. Il s’agit de Jessica et Alexandre, qui se sont confiés dans le Ciné-Télé-Revue sorti ce jeudi 27 avril.

Lire aussi «Il a été choqué»: Eden Hazard a suivi le parcours de son ami Alexandre dans «Mariés au premier regard», voici ce qu’il a pensé de sa participation à l’émission de RTL

Tous ont évidemment suivi le parcours des autres couples. Jessica et Alexandre ont d’ailleurs cité pour Ciné-Télé-Revue leurs candidats préférés. Pour Alexandre, c’est Michel, qui n’a pas réussi à séduire l’exigeante Nathalie : « Il m’a vraiment touché dans l’émission. Quelle sensibilité ! On voit qu’il se donne à fond. Il a peut-être misé un peu trop sur cette expérience. J’espère qu’il va bien et qu’il trouvera quelqu’un. »