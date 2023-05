Le changement à la caisse des supermarchés qui énerve de nombreux consommateurs: «C’est stupide, stupide»

On les connaît désormais, ces caisses « self scan » où le consommateur doit lui-même scanner ce qu’il a dans son panier, avant de payer et de partir. Dans certains magasins, ces caisses font l’objet d’une nouvelle politique à cause des trop nombreux vols qui s’y produisent.

La chaîne américaine de magasins d’alimentation Giant a mis en place une nouvelle règle, qui ne réjouit pas de nombreux clients ! Désormais, ils ne pourront plus utiliser ces caisses si leu panier dépasse 20 articles. En Belgique, c’est déjà le cas dans de nombreux commerces.