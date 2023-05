Rave party illégale à Brustem: le gouverneur du Limbourg se dit satisfait de la gestion de la situation

Lantmeeters a de nouveau souligné que le domaine militaire abandonné est une zone très boisée de 400 hectares. « Il est clôturé pro forma, mais les fêtards sont venus de tous les côtés et de toutes les directions avec tout leur matériel. Il n’y a aucun moyen de fermer complètement l’accès. Il n’y avait pas d’organisation clairement définie. Il n’y avait pas d’entrées officielles. Les hangars se trouvaient tous dans des zones boisées. Il ne s’agissait pas d’un groupe local de chiropracteurs ou de scouts organisant une fête. Il n’y avait pas de responsabilités clairement définies, mais ils s’étaient arrangés entre eux. Une brochure a été distribuée, disant qu’ils s’uniraient si la police s’approchait d’eux », a expliqué M. Lantmeeters.

« Cette crise a été bien gérée. Je le maintiens. Il y a des critiques, mais elles peuvent m’échapper », a déclaré M. Lantmeeters mardi. Il est revenu sur les événements avec le bourgmestre de Truien Ingrid Kempeneers (CD&V), le procureur du Limbourg Guido Vermeiren, Robin Minten de la police fédérale et le chef de la police locale Steve Provost.

Le chef de police Steve Provost de la zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken a indiqué qu’il y a un an et demi, un camion avait déjà été intercepté une fois avec du matériel pour une rave qui devait avoir lieu dans le même domaine. En 2015, une rave a effectivement eu lieu dans un bunker, réunissant entre 500 et 1 000 personnes, mais cette fête illégale a pu être stoppée le soir même.