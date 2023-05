«C’est avec tristesse que nous annonçons qu’il a été écrasé»: un cafard s’invite au Met Gala et se fait prendre en photo sur le tapis rouge (vidéo)

Ce lundi 1er mai se tenait une des soirées les plus attendues aux États-Unis : le Met Gala. Chaque année, on assiste à un défilé où s’enchaînent les tenues les plus excentriques. C’est à celui ou celle qui se fera le plus remarqué ! Cette édition mettait Karl Lagerfeld à l’honneur. On vous propose un petit tour d’horizon des looks les plus sensationnels, juste ici.

Lire aussi Les looks les plus fous du Met Gala 2023, en hommage à Karl Lagerfeld (photos)

Parmi les invités non désirés de la soirée, un cafard ! L’insecte n’a pas hésité à monter les marches devant les photographes, qui n’ont pas hésité à capturer ce moment.