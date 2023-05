Eddy dépose 1.800 euros au Bancontact mais ne reçoit que… 300 euros sur son compte: «C’est rare mais c’est possible…» (photo)

Il y a peu, après avoir vendu deux vélos en seconde main, Eddy s’est en effet retrouvé avec 1.800 euros d’argent cash. Dans la foulée, il s’est alors rendu dans un « distributeur » Batopin pour déposer ses billets. Mais, quelle ne fut pas sa surprise de voir une alerte selon laquelle certains de ses billets n’étaient « pas conformes ». Tous ont pourtant été avalés par la machine. Et sur le ticket qu’il a reçu, Eddy n’a pas vu de montant inscrit.

Stressé, Eddy s'est alors rendu dans la banque BNP la plus proche pour demander de l'aide. On lui a alors demandé de remplir un document et on lui a assuré que tout rentrerait dans l'ordre. Mais, force est de constater que le compte en banque d'Eddy n'a été crédité que de… 300 euros. « C'est 1.500 euros trop peu », regrette-t-il dans les colonnes du Nieuwsblad.

Furieux, il a alors tenté de joindre par téléphone le gestionnaire du distributeur Batopin, mais on l’a renvoyé… vers BNP. Eddy et sa femme Rosita ont finalement partagé leur expérience sur Facebook. Plusieurs internautes leur ont alors répondu qu’ils avaient eu la même mésaventure.

Un cas sur 1.000 « Même si c’est rare, c’est possible qu’une erreur se produise », explique Marie Janart, responsable produit chez Batopin. « La plupart du temps, c’est lorsque des billets sont abîmés ou déchirés […] Un problème technique n’est jamais exclu, même si nos distributeurs font aussi bien que ceux des banques participantes ». Selon Marie Janart, il y a une erreur une fois sur 1.000. « On envoie alors quelqu’un pour débloquer le distributeur. La banque du client est alors informée et peut alors le rembourser ». Il ne faut normalement que quelques jours pour que tout rentre dans l’ordre. Eddy, lui attend depuis bien plus longtemps ! Que s’est-il donc passé ? « Des faux billets ? Je vais être honnête, cette idée m’a traversé l’esprit… Mais j’aimerais bien en avoir le cœur net. Car 1.500 euros, c’est beaucoup d’argent ».