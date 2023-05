Le coin du tacticien | Pascal Croughs évoque les problèmes liés à l’ego dans le monde du foot: «C’est avant tout une question d’éducation»

Et cette semaine, Pascal Croughs aborde le sujet de l’ego dans le monde du foot. « Plusieurs événements m’ont amené à parler de cette thématique car cela devient un sérieux problème dans la mesure où il s’agit d’un sport collectif », explique-t-il. « Je pense qu’on a un souci de société à régler de ce point de vue-là. Je constate que cela devient de plus en plus compliqué pour les coaches. Nous sommes tombés dans une culture de l’ego qui me dérange profondément. Dès le plus jeune âge, nous devons apprendre à jouer en équipe, à évoluer à un autre poste et même à rester sur le banc. Il y a de vrais manquements, nous sommes davantage dans une culture du vedettariat, nous nous prenons pour des stars alors qu’un footballeur n’est pas un dieu vivant, même si la discipline est fort médiatisée. »

Notre consultant prend les exemples de Lois Openda, Hugo Cuypers et Arthur Theate, des éléments qui jouent pour leur équipe et non pour eux-mêmes.