«La maison d’en face»: un Desperate Housewives à la française sur RTL tvi On a toujours besoin d’un voisin sympa. Eh bien, non. C’est ce que vous vous direz au fil de ces épisodes rocambolesques. M6/Julien Cauvin

Par Antonella Soro

Il y a un côté déjà-vu dans cette série, et c’est totalement assumé. Le décor qui sert de toile de fond aux intrigues rappelle clairement la Wisteria Lane de «Desperate Housewives». Sauf qu’ici, l’humour ne tient pas le haut du pavé. Les personnages s’emberlificotent dans le fil des relations complexes et malsaines, comme des mouches dans une toile d’araignée. Pourtant, cela commence à la manière d’une gentille comédie lorsqu’un couple avec enfant emménage dans une banlieue chic. D’emblée, les jeunes parents sympathisent avec leurs voisins. Se noue entre eux plus qu’une amitié, leurs points communs vont les amener à partager plus que leurs centres d’intérêt, et notamment le lit conjugal. Lire aussi «Liaison Fatale»: que vaut la version série du thriller érotique avec Michael Douglas et Glenn Close? Le vernis des apparences craque très vite… Drames, lourds secrets, manipulations et échangisme rythment le scénario riche en rebondissements. Sa vision divise, soit on est pris dans l’engrenage, soit on trouve les cliffhangers trop tirés par les cheveux.

de videos Un rôle trouble pour Julie de Bona C’est que les créateurs de «La maison d’en face» se sont inspirés de la trame de la série originale hollandaise «Nieuwe buren», tout en voulant s’en détacher. Le thriller psychologique est ici plus appuyé que dans l’original, nettement plus soap-opéra. Au service de «La maison d’en face», ils ont réuni un tout beau casting: Julie de Bona, Caterina Murino, Thierry Neuvic et Marc Ruchmann.

Ce huis clos sexy et malsain offre un rôle inédit à la comédienne la plus populaire du petit écran. Le personnage de Julie de Bona explore le thème de la parentalité et est… complètement amoral. C’est d’ailleurs ce qui l’a motivée à accepter de l’interpréter: «Je n’avais jamais joué quelqu’un pour qui la fin justifie les moyens, et je me suis régalée à la défendre», décrit-elle. Et ceci au prix d’un travail sur elle-même car, à la lecture du script, Eve l’a rebutée: «Au début, je trouvais qu’elle faisait des choix incompréhensibles, je la trouvais inhumaine. Et puis, mon agent est arrivé à me convaincre en me disant que ce rôle me permettrait de sortir de ma zone de confort et d’ouvrir la porte à d’autres types de personnages. Avec ma coach, on a fait un gros travail de dissociation. Et en fin de compte, j’ai réussi à incarner cette femme qui pense que la vie est une carte postale, que l’image de la famille prime. Je suis rentrée dans les méandres de son obsession, de sa raison d’être.»

La force de «La maison d’en face» est donc d’explorer les recoins des zones d’ombre des personnalités. Comme dans la vie, rien n’est tout blanc ni tout noir. «Tout paraît parfait, puis, petit à petit, tout se désagrège avec une certaine logique, et cela est un cadeau pour une actrice de pouvoir construire cette palette de jeu», ajoute Caterina Murino. Et puis, on n’avait encore jamais vu traiter de l’échangisme dans une série grand public. La mise en scène de ces moments hot n’a rien de glauque, et en faire un ressort du scénario amène à élargir le point de vue sur le sujet. «Il faut partager une grande complicité pour se tromper ainsi à la lumière du jour sinon la relation se brise très vite», commente Caterina Murino, qui campe cette tentatrice. Raison de plus pour jeter un œil à ce nouveau programme.