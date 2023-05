Licencié pour avoir «biflé» un stagiaire à Soignies: l’ouvrier est reconnu coupable!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 14 janvier 2022, Rémy (prénom d’emprunt), 16 ans et demi, effectuait un stage dans le cadre de sa formation en alternance. Ce jour-là, à l’issue de la journée de travail, il est aux prises avec un collègue dans les vestiaires. Une scène de rigolade, une sorte de bizutage : on se bat dans une ambiance bon enfant. Mais alors que Rémy est plaqué au sol par un autre, voilà Benjamin (prénom d’emprunt), 33 ans, qui s’approche de l’adolescent. Devant des témoins éberlués, il ouvre la braguette de son pantalon et en sort ses parties intimes : il applique alors son sexe sur le front de Rémy, qu’il frappe légèrement ! Cela s’appelle une « bifle ».