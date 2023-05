Le coup de pédale musical

Ce samedi-là sera l’occasion de tenter une expérience insolite mariant balade à vélo et concerts. Oui, vous lisez bien ! Enfourchez votre bicyclette et profitez de trois concerts dans des lieux uniques. « L’idée est de proposer un festival innovant, qui regroupe en fait les deux grandes passions d’une personne, Pierre van Braekel, chère aux équipes des principaux protagonistes du festival : la musique, et le vélo », explique Maxime Callut, responsable com’ du centre culturel brainois. « Relier par un parcours cycliste trois lieux, dans lesquels seront donnés trois concerts, c’est très certainement une idée qu’il aurait lui-même pu avoir. »

Concrètement, la journée commencera au Chant des Possibles de Braine-le-Comte, par l’accueil du public et un concert de Gérald Genty. Suivra le concert d’Antoine Hénaut dans le jardin du Centre d’art de Soignies et, enfin, un concert de Sharko à la Verrerie de Braine-le-Comte. « Un parcours reliant ces trois lieux a été dessiné par la section brainoise du Gracq, qui encadrera d’ailleurs une cinquantaine de cyclistes lors des déplacements. Mais hors de question de priver de concerts celles et ceux qui ne souhaiteraient pas se lancer dans ces déplacements à vélo : il est également possible de n’assister qu’à un des trois concerts. Ou deux. Ou même les trois, mais sans prendre part à la promenade cycliste. »