Philippe Albert avant Union - Antwerp: «Genk a mis les Unionistes au pied du mur, mais ils ne semblent pas connaître le sens du mot ‘pression’»

1 Genk a mis la pression sur l’Union qui va affronter l’Antwerp, totalement libéré par le gain de la Coupe « Trois ans après, l’Antwerp ajoute une nouvelle Coupe de Belgique à son palmarès. Sa saison est d’ores et déjà réussie et ce serait incroyable d’aller chercher le doublé… parce que bien malin est celui qui peut dire qui va être champion. Si l’Antwerp gagne, ce sera une lutte à trois. Si l’Union l’emporte, ce sera une lutte à deux. Genk a mis l’Union au pied du mur après sa victoire de dimanche mais, depuis deux ans et demi, les Unionistes ne semblent pas connaître le sens du mot « pression ».

Lire aussi L’Union va faire son entrée en lice en Playoffs 1: les cinq raisons de croire au titre Ils vont avoir en face d’eux une équipe anversoise totalement libérée par sa victoire logique contre Malines. Je me souviens de ce que le Standard de Dominique D’Onofrio avait réalisé en 2011 dans un contexte semblable. L’Antwerp est solide avec un gardien Butez qui encaisse peu : il faut presque remonter à Michel Preud’homme pour une telle performance. Je ne pense pas qu’ils ont oublié dimanche qu’ils avaient un match à disputer mercredi… »

2 Sclessin sera en ébullition pour recevoir La Gantoise avec la perspective de doubler les Buffalos

« Avec les absences de Zinckernagel et Alzate en plus de la sortie prématurée de Balikwisha sur blessure, le Standard a pris un bon point au Cercle, qui est une des bonnes surprises de la saison. Les Brugeois pratiquent un jeu physique, direct. En plus d’un penalty oublié par tout le monde, les Liégeois s’en sortent bien. Certes, La Gantoise a battu Westerlo et a pris un peu d’avance mais il faut voir comment les Buffalos vont se présenter à Sclessin. S’ils ont le même visage qu’en première mi-temps vendredi, ce sera compliqué pour eux. Le Standard doit désormais faire un 6 sur 6 à domicile pour prendre la tête de la poule. Comme depuis le début de la saison, Sclessin sera en ébullition. Avec le retour des absents, c’est tout à fait réalisable. »