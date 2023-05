La fête entre copines vire au cauchemar après leur découverte: «J’y avais fait des choses horribles la veille»

« On a loué un endroit avec 15 filles pour les 30 ans d’une de nos amies. Une des filles nous a dit le soir qu’elle se sentait parano, et qu’elle se sentait observée dans la maison. Elle a dit ‘j’ai l’impression qu’il y a des caméras dans cette maison’ ».

« On vient de découvrir qu’on se faisait observer dans notre AirBnB ». C’est comme cela que la vidéo débute. Kennedy, une des filles qui a loué le AirBnB, témoigne sur Tiktok. Si elle raconte l’histoire avec légèreté, les faits restent très graves et la situation a été prise très au sérieux.

« On lui a répondu qu’elle regardait trop Tiktok, qu’il n’y avait pas de caméras dans cette maison, et qu’elle dramatisait beaucoup trop. C’est à ce moment-là qu’elle a décidé d’investiguer les lieux. »

Kennedy raconte qu’elle a regardé dans tous les trous possibles et imaginables, dans la douche, les cadres, les portes, partout dans la maison. Et elle en a trouvé une !

« Dans la salle de bain, une caméra était orientée directement vers la douche. »

Dans la vidéo, elle montre une prise d’électricité dans laquelle aucun appareil ne rentre et c’est normal puisque c’est une fausse qui cachait en réalité une caméra.

« On a eu peur, on a appelé la police. On se sentait très mal à ce moment-là. On a quitté la maison, la police a investi les lieux et trouvé toutes les caméras. J’étais vraiment très embarrassée des choses horribles ce que j’avais fait la veille au soir dans la salle de bain… »