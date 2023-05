Le jeune de 20 ans disparu à Herve a été retrouvé sain et sauf!

Ce mardi matin, Herve grouillait de policiers pour tenter de retrouver un jeune homme âgé de 20 ans. Il avait disparu de chez lui « on ne sait pas trop comment » sans laisser de trace. « C’est inexpliqué », indiquait-on à la police. « Le chien pisteur l’a suivi jusqu’au centre de Herve puis il a tourné en rond, on ne sait pas comment il est parti. Il avait quitté la maison vers 22h45 sans son GSM et sans son portefeuille », indiquait son oncle qui le recherchait aussi, comme toute sa famille.

Ce mardi matin, les recherches se concentraient sur Herve. « On fouille les terrains et les zones de cache », nous indiquait-on. Un avis de recherche avait été diffusé par Child Focus. Finalement, le jeune homme a été retrouvé ce mardi vers 17h, sous un pont, sain et sauf.

