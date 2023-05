Des locaux plus accessibles pour la Maison de l’emploi de Frameries

Les conseillers du Forem accueillent désormais le public à la rue Achille Degrâce dans des bureaux plus modernes et plus proches du centre-ville. On dénombre actuellement un total de 1.321 demandeurs d’emploi à Frameries qui peuvent bénéficier des services de la Maison de l’Emploi : conseils, accompagnement personnalisé et accès à un espace ouvert équipé de matériel informatique et dédié à la recherche d’emploi.

Lancée en 2003, la Maison de l’Emploi repose sur l’expertise de cinq conseillères, une assistante administrative et une responsable. Cette équipe du Forem travaille en collaboration avec de nombreux partenaires pour offrir des services diversifiés et de qualité aux demandeurs d’emploi. La Maison de l’Emploi est le fruit d’une collaboration entre le Forem, la commune et le CPAS de Frameries.