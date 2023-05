No-dules et les autres pour faire chanter la nuit

Bougez, dansez et chantez toute au long d’une belle nuit, le 13 mai prochain, dans les travées de Silly. De l’église à la brasserie, en passant par l’Histoire sans faim jusqu’au Salon de Silly, les groupes vont s’enchaîner pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Parmi les groupes participants, on pointera No-dules, un groupe local emmené par la chanteuse Karen Pluchart, très active au sein du Centre culturel local. « Pouvoir monter sur une scène et chanter dans sa ville, c’est une très grande joie », sourit la chanteuse, comédienne, metteur en scène durant de nombreuses années et meneuse de la Revue du théâtre Royal des Galeries. « Avec mon pianiste et ami, Florent Federico, nous avons un répertoire plutôt jazzy. Nous reprendrons quelques standards à notre sauce. Une revisite de classique qui ne laissera pas indifférent. »

Duo jazzy pop pour deux voix et un piano… Ambiance feutrée ou rythme bossa en passant par la pop qu’on adore et redécouvre. Deux artistes avec des parcours très variés et touche-à-tout pour créer un duo produit local made in Silly. « Même si nous nous connaissons depuis longtemps, le groupe No-dules s’est formé l’an dernier, à l’occasion de Théâtre au Vert. Nous avons beaucoup travaillé depuis afin de sortir un répertoire de qualité. Avec sa voix de crooner, Florent apporte aussi sa petite touche. C’est un vrai plaisir de jouer ensemble. Nous espérons que le public ressentira la même émotion. »