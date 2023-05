L’Institut catholique Notre-Dame de Charleroi va être rénové: 3 millions d’euros de travaux sont prévus!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les travaux de rénovation concernent donc les deux enceintes de l’IND de Charleroi, la plus ancienne située au coin de la rue de Charleville et de la rue Ferrer et la deuxième, située au coin du quai Arthur Rimbaud et de la rue de Charleville.