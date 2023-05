«Bridget Jones»: y aura-t-il un quatrième film?

Il y a de quoi s’impatienter, d’autant que l’âge avance pour les personnages, même si Renée Zellweger, 53 ans, semble vouloir lutter contre les affres du temps à coups de botox. La comédienne se dit en tout cas partante, d’autant que le troisième film n’était pas adapté du troisième roman, «Bridget Jones: folle de lui», sorti en 2013, dans lequel l’héroïne a justement 53 ans et est mère de deux enfants. « Je ne vois aucune raison de dire non si l’occasion se présente », commente la comédienne.

Et ça tombe bien, puisque la romancière et scénariste Helen Fielding a annoncé fin décembre être en train de travailler sur le scénario d’un quatrième film. « Je m’y attelle et j’espère vraiment que cela se fera », explique-t-elle. « Chaque film réalisé est un miracle – c’est vraiment difficile de faire des films et de les rendre bons. Mais j’adorerais le voir à l’écran. »