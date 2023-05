Michèle tombe des nues en découvrant sa facture de téléphone après ses vacances: «C’est inexplicable!»

Michèle, de Genk, a eu une très mauvaise surprise. Alors qu’elle pensait bénéficier du wifi gratuit pendant ses vacances en Égypte, elle se retrouve à devoir payer une facture de 240 euros d’internet mobile. « C’est inexplicable », confie-t-elle à HBVL.

de videos

« J’ai reçu deux factures de Telenet, de 235 et 230 euros. C’était 100 euros de plus que d’habitude. En y regardant de plus près, il s’agissait du surcoût facturé pour l’utilisation de mon smartphone en Égypte, où j’ai passé le Nouvel An. Sur la facture il y avait une explication : j’aurai utilisé l’internet mobile dans un pays non-membre de l’UE. J’aurais consommé 12 070 Mo. Cela m’a coûté 121 euros supplémentaires en décembre et 120 euros en janvier. »