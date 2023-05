Neufvilles: le personnel de la Maison Marie Immaculée mis à contribution pour recruter de futurs collègues

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Active dans les maisons de repos, les crèches, l’hébergement de personnes handicapées et les services à domicile, l’ASBL Maison Marie Immaculée (MMI) est basée historiquement à Neufvilles, mais a développé ses activités pour rayonner au-delà. À Soignies, bien sûr, mais aussi à Saint-Ghislain et jusqu’à Charleroi, Perwez (en Brabant wallon) et même Bruxelles.

Ce panel d’activités nécessite une grande variété de métiers, pour lesquels il existe des besoins permanents de recrutement. Et pour y répondre, il faut se démarquer car le secteur de la santé (au sens large) est en pénurie, selon Sophie Leclercq, chargée de communication auprès de MMI.