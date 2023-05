Guerre en Ukraine: l’Otan ne devrait pas accélérer l’adhésion de l’Ukraine lors de son sommet à Vilnius

Selon les informations de cette dernière, des États membres tels que les États-Unis et l’Allemagne ont clairement fait savoir officieusement qu’ils ne prendraient aucun engagement allant au-delà de la déclaration de 2008. À l’époque, les chefs d’État et de gouvernement avaient convenu que l’Ukraine et la Géorgie seraient intégrées à l’institution sans qu’aucun échéancier n’ait été déterminé. Le président ukrainien, Volodimir Zelenski, a appelé l’Otan à s’engager concrètement sur la voie de l’affiliation de son État. Il a obtenu le soutien de pays d’Europe centrale et de l’Est comme la Lituanie.

Toutefois, il semble peu probable qu’il puisse persuader des alliés comme les États-Unis de changer de cap. Selon les diplomates, les opposants à une perspective d’adhésion estiment que l’objectif ukrainien est irréaliste et pourrait détourner l’attention de l’acheminement de l’aide au pays, qui est bien plus importante. Il y aurait également un risque que de nouvelles garanties offertes par l’Otan donnent l’occasion à la Russie de mener une guerre encore plus agressive.

Pour tout de même répondre aux besoins de l’Ukraine lors du sommet de l’Otan, un ensemble de mesures de soutien, déjà annoncées par le secrétaire général de l’organisation, Jens Stoltenberg, est en cours de préparation. En outre, l’Otan envisage de proposer à l’Ukraine de participer à un Conseil afin de discuter d’une coopération plus étroite entre les deux parties. Le Conseil est son principal organe de décision. Selon un diplomate de haut rang, cela pourrait renforcer le «sentiment de partenariat» du côté ukrainien. Jusqu’à présent, l’Otan rencontre les représentants de l’Ukraine au sein d’une Commission chargée de développer leurs relations et d’orienter leur collaboration. Les questions de sécurité commune y sont également abordées.

Selon des sources au sein même de l’Otan, de véritables progrès en vue d’une éventuelle adhésion ne seront possibles que lorsque l’Ukraine sortira vainqueur de la guerre avec la Russie. Les pays de l’Otan n’auront alors plus à craindre de devenir des acteurs directs du conflit. Stoltenberg a d’ailleurs indirectement exclu une incorporation de l’Ukraine en temps de guerre. L’une des conditions à l’entrée du pays au sein de la structure est qu’il reste indépendant lorsque la paix sera de retour. «Si l’Ukraine ne se maintient pas en tant que pays indépendant et souverain en Europe, il est inutile de parler d’adhésion», a déclaré le responsable de l’Otan en marge d’une réunion du groupe de contact international destiné à coordonner l’aide militaire pour l’Ukraine.