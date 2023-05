D3 - La relégation de Saint-Ghislain/Tertre-Hautrage en P1 pourrait tout remettre en question: «C’est un projet D3 qui a été vendu aux transferts»

Lire aussi D3 - Quatre ans plus tard, Saint-Ghislain-Tertre-Hautrage redescend en P1: «J’avais dit que la lutte pour le maintien allait se jouer à une victoire, voire à un point. C’est le cas!»

On le sait, la direction avait déjà bien amorcé la prochaine campagne en attirant plusieurs éléments de Belœil, le champion en titre de P1. Six joueurs avaient marqué leur accord, ainsi que l’entraîneur Chemcedine El Araichi. « Les opérations réalisées jusqu’ici l’ont été sur base du projet D3 qui avait été vendu par l’USGTH aux joueurs concernés », précise Chem. « Maintenant, vont-ils accepter de poursuivre en P1 ? Moi-même, je me pose la question. En fait, tout est un peu remis en question par la relégation. Et ce n’est pas tout : nous avions aussi contacté des garçons évoluant plus haut et susceptibles de nous rejoindre. Mais à une condition : participer au championnat de D3, pas à celui de P1 ! »