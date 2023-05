Terrible nouvelle à Huy: Alexandre, 37 ans, est décédé au volant de sa Mercedes à Ben-Ahin, «nous sommes dévastés et remplis de chagrin...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce dimanche 30 avril, aux alentours de 5h20, l’habituelle quiétude de Ben-Ahin était soudainement troublée en raison d’un tragique accident de la route survenu sur l’avenue Beaufort (N90), à hauteur de la Ferme Blanche.

Le conducteur du véhicule en cause, une Mercedes Classe 200 break blanche, perdait soudainement le contrôle de son véhicule, percutait un poteau, deux véhicules en stationnement et terminait sa course dans l’allée d’une des deux maisons mitoyennes à proximité.