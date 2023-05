Terrorisé par la violence de son père, il restait le plus longtemps possible dans le métro à Charleroi avant de rentrer à la maison…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dix ans de maltraitances, de gifles, de coups de poing, de coups de ceinture, de coups de spatule en bois… En 2021, c’est le jeune garçon qui dénonce la violence de son père au PMS de son école : il craint pour sa petite sœur qui a encore été violemment battue quelques jours plus tôt. Il explique même que, pour éviter son père, il traîne le plus longtemps possible dans le métro… qui n’est sans doute pas l’endroit le plus rieur et le plus sécurisant de Charleroi.