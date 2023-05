L’un des pères fondateurs de l’intelligence artificielle met en garde contre ses dangers et quitte son poste chez Google

« Je suis parti pour pouvoir parler des dangers de l’IA sans me soucier d’un éventuel impact sur Google », a déclaré dans un tweet M. Hinton, après l’annonce de son départ dans le New York Times.

Le déploiement à toute vitesse d’une intelligence artificielle (IA) de plus en plus « générale », dotée de capacités cognitives humaines et donc susceptible de bouleverser de nombreux métiers, a été symbolisée par le lancement en mars par OpenAI de GPT-4, une nouvelle version plus puissante du modèle de langage naturel qui opère ChatGPT.