Jeu de lumière dans le quartier Saint-Géry à Bruxelles

A travers cette initiative, la Ville de Bruxelles sous l’impulsion de l'échevin des affaires économiques de la Ville de Bruxelles continue sa politique de décoration diurne des rues et quartiers commerçants. Techniquement, les décorations se tiendront dans les 6 rues suivantes : la rue Jules Van Praet, la rue du Pont de la Carpes, la rue Pletinckx, la rue Borgval, la rue de la Grande Île et la rue Saint-Gery. L’occasion d’embellir ces rues commerçantes et d’augmenter l’attractivité du centre-ville en proposant une expérience unique et instagrammable.

« Valoriser les commerces, c’est contribuer à créer des ambiances, un supplément d’âme qui crée cet univers si particulier du centre-ville et qui donne envie de s’y attarder en toutes saisons. Les décorations de ce printemps sont particulièrement réussies, suscitant cette ambiance psychédélique qui sied tant à ce quartier emblématique de Bruxelles », se réjouit Fabian Maingain, échevin des affaires économiques de la Ville De Bruxelles.