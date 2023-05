Tragédie familiale en Belgique: Daniel décède un mois après sa femme et laisse derrière lui un fils handicapé, «il n’avait plus le moral»

« Depuis le décès de sa femme Cécile, Daniel n’avait plus le moral », souligne son entourage.

Les faits se déroulent en Flandre occidentale. Daniel a mis le feu au grenier de sa maison ce lundi. Il y a un peu plus d’un mois, sa femme Cécile est décédée. Elle avait 87 ans. Depuis, il gérait seul son fils de 55 ans atteint d’un handicap, qui vivait avec eux.

Daniel est soupçonné d’avoir dispersé lui-même l’argent et d’y avoir mis le feu avant de s’ôter la vie. « Daniel se méfiait de tout et de tout le monde, surtout lorsqu’il s’agissait d’argent », racontent ses connaissances. « Il était têtu, mais avait toujours à cœur les intérêts de sa femme et de son fils. Cécile est décédée des suites d’une maladie, dans cette maison. Daniel a fait tout ce qu’il pouvait pour elle. Jusqu’au dernier moment, il a continué à s’occuper d’elle. Mais sa mort a été pour lui un coup exceptionnellement dur ».