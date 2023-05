Inédit à Mons: l’UMons s’associe à la Loterie Nationale pour lancer une chaire de recherche consacrée aux jeux de hasard

Pour la première fois en Belgique, la Loterie Nationale et l’UMons se sont associées pour lancer une chaire « Jeu sûr et responsable ». Un projet d’envergure consacré à l’addiction au jeu qui bénéficiera d’un financement conséquent de près d’un demi-million d’euros en 4 ans.

« Ce projet permettra avant tout d’objectiver un débat, certains disent qu’il y a actuellement un manque de données scientifiques dans notre pays. Les recherches menées à l’UMONS seront multiples : comprendre dans quelle mesure un jeu donné peut entraîner une forme d’assuétude, comprendre le profil des joueurs et les mécanismes qui les amènent à adopter des comportements à risque. L’originalité de la démarche scientifique prônée par l’université est qu’elle sera transdisciplinaire puisque les travaux impliqueront des chercheurs et chercheuses de l’UMons dans les domaines de l’intelligence artificielle, des sciences mathématiques et des sciences psychologiques », explique l’UMons.