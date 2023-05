Bruxelles joutes médiévales au Cinquantenaire

Diantre, palsambleu, le Marché médiéval d’Etterbeek nous revient ! La 28e édition de cet événement a été reportée moult fois en raison de la crise sanitaire. Mais cette fois, c’est la bonne ! L’activité est prévue sur trois jours : le vendredi 12 mai de 16h à 22h, le samedi 13 mai de 10h à 22h et le dimanche 14 mai de 10h à 20h. À chaque fois, autour de la fontaine du parc du Cinquantenaire. Plus de 180 exposants et artisans sont attendus pour ce rendez-vous historique. Ils auront voyagé depuis la France, l’Allemagne, la Tchéquie, la Pologne l’Angleterre, l’Ecosse, l’Espagne et le Luxembourg. On y reconnaîtra un vannier, un herboriste, un forgeron, un archetier, des fabricants de chaperons, d’arcs, de galons pour les costumes, de vêtements d’époque… Sur place, il sera possible de festoyer au gré de concerts et d’animations diverses pour jouvenceaux de tout âge. On pourra aussi repaître sa panse avec des mets variés et des calices divins.

Accès gratuit