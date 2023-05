Auderghem, commune la plus amie des animaux

Financé par la Région et créé voici trois ans, le label ‘Commune amie des animaux’ a pour objectif de valoriser le développement d’initiatives multiples en faveur du bien-être animal. Cette année, c’est Auderghem qui s’est vu décerner le titre. À la plus grande joie de sa dynamique échevine du Bien-être animal. « Recevoir ce prix est pour Auderghem une sacrée reconnaissance et une véritable source de motivation », sourit Florence Couldrey. « Ce prix est le résultat de notre investissement, mais aussi des vétérinaires, de la cellule bien-être animal de la zone de police, des bénévoles et des commerces spécialisés comme L’animal-rit et le Tom&Co qui agissent comme de vrais partenaires. »

Stérilisation des chats, cours de secourisme pour animaux, prime pour l’identification des chiens et chats, service premium aux habitants pour l’application Animal Search, balades encadrées en forêt, conférences et bien d’autres actions sont menées dans la commune. Chaque année, une belle et grande collecte d’aliments pour animaux en faveur des maîtres les plus démunis est organisée avec l’appui de l’école de la place Pinoy.