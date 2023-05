Enquête publiqueautour de la place de la Liberté

Situé dans la rue du Congrès, la place de la Liberté se caractérise par la statue de Charles Rogier qui trône en son centre. Elle est agrémentée d’une quinzaine d’arbres, plantés voici un demi-siècle, dont la santé n’est guère optimale. « En 1978, la Ville de Bruxelles a décidé de planter des arbres sur la place. Cependant, aucune disposition n’a été prise pour garantir la croissance continue de ces arbres », indique Ans Persoons, échevine de l’Urbanisme et des Espaces verts. « Aujourd’hui, le revêtement de la place est en très mauvais état, en raison des racines des arbres qui poussent les pavés et les talus. L’accessibilité de la place est donc très médiocre. »

Suppression de 21 stationnements

Afin de préserver les arbres existants, un plan a été élaboré pour rehausser la zone autour d’eux et les installer dans de la dolomie. Pour le reste de la place, un aménagement de plain-pied est prévu, y compris pour le tronçon de la rue du Congrès qui longe la place. En outre, il est prévu de planter quatre nouveaux arbres de chaque côté de la rue du Congrès. Les 21 emplacements de stationnement autour de la place seront supprimés et remplacés par des zones de livraison dédiées aux nombreux restaurants présents sur la place. 31 arceaux vélos y verront le jour. Pour rappel, depuis l’été 2022, dans le cadre de ‘Good Move’, des bacs et poteaux rétractables empêchent la circulation automobile sur ce tronçon et transforment encore plus le quartier en labyrinthe géant.