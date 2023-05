Ath: démolition de l’immeuble instable à la rue de Pintamont, qui doit être fermée

Afin de maintenir un accès aisé vers la Place Cambier, le sens de circulation de la rue de l’Industrie est inversé. Le marché ne sera pas déplacé et tous les commerces de la rue de Pintamont restent accessibles. Le Square St Julien, en voie sans issue côté place Cambier, est dédié au parking.

Les sorties de ce quartier se font via les rues de Gand, des Frères Descamps et des Frères Gilbert. La fin de chantier est prévu au plus tard pour le 10 mai.