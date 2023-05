Onward publie de solides résultats de recherche Étude Up-LIFT

L'étude Up-LIFT, qui a mesuré la récupération des fonctions du bras et de la main après la thérapie ARC-EX chez des patients paraplégiques, a de nouveau révélé des résultats positifs. D'une part, 72 % des patients ont réagi positivement à la stimulation électrique de la moelle épinière par la thérapie ARC-EX. Pour un domaine de la médecine où aucune solution efficace n'est disponible, il s'agit d'excellents résultats. D'autre part, l'étude répond à tous les critères primaires de sécurité et d'efficacité. "De nombreux patients paraplégiques trouveront le résultat de 72% très encourageant", déclare le PDG Dave Marver.

Au début de l'étude, Onward avait avancé un seuil de 50 % comme objectif pour être considéré comme un succès. Le PDG Dave Marver ajoute que les patients qui ont participé à l'étude n'ont été stimulés par la thérapie ARC-EX que pendant deux mois. "Il y a de fortes chances que le taux augmente encore, car les patients sont traités plus longtemps et le traitement est amélioré au fur et à mesure que nous acquérons de l'expérience", déclare-t-il. En outre, c'est la première fois qu'une étude d'une telle ampleur est menée dans cette pathologie : nous sommes donc en terrain inconnu et dans un processus d'apprentissage."

Ces résultats ont été communiqués par le Dr Jim Guest, neurochirurgien, professeur clinicien au département de chirurgie neurologique du Miami Project to Cure Paralysis, lors de la réunion annuelle de l'American Academy of Neurology qui s'est tenue à Boston le 27 avril. 65 personnes ont participé à l'étude menée sur 14 sites aux États-Unis, au Canada et en Europe, notamment à Nimègue et à Amsterdam.

Approbation et expansion Grâce à l'étude Up-LIFT, Onward dispose désormais de suffisamment de données pour soumettre le dispositif ARC-EX à l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) et des autorités sanitaires européennes. " Nous espérons ensuite commercialiser le dispositif ARC-EX aux États-Unis d'ici la fin de l'année ou début 2024 et en Europe début 2024 ", souligne le PDG Dave Marver. Selon les dernières données d'Onward, 217 000 patients, soit 34 % du nombre total de personnes souffrant de lésions de la moelle épinière, pourraient être traités avec ce dispositif et ce marché représente une valeur totale de 2,6 milliards de dollars. Il souligne également le fait qu'Onward a travaillé dur ces derniers mois pour construire l'entreprise en profondeur afin d'être en mesure de gérer la commercialisation. "Nous avons continué à renforcer nos capacités opérationnelles et commerciales, notamment en développant nos équipes de vente sur nos marchés clés et en nous dotant d'une équipe de marketing à part entière. Nous avons également beaucoup investi dans les activités de soutien telles que l'informatique", explique M. Marver.