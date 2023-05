L’été en terrasse au Wiltcher’s, c’est aussi: afterworks, finger food et Cocktails « signature »

Si l’idée est d’animer la terrasse sous différents thèmes spécifiques, elle est aussi de faire découvrir ce bel endroit aux jeunes, trentenaires ou quadra, friands d’afterworks singuliers sortant des sentiers (trop) courus des rooftops surpeuplés ou autres bars aux cocktails de piètre qualité. Ici, l’intention est de mettre le luxe, l’élégance et une ambiance personnalisée à la portée de tous et ce, surtout de façon la plus qualitative possible.

Outre l’atout de sa localisation, au cœur central des bâtiments de l’hôtel avec vue plongeante sur la vaste cour intérieure, et les majestueuses façades du Wiltcher’s, la terrasse va connaître, tout au long de l’été et dès le 18 mai prochain, des afterworks et une série d’animations estivales destinée à redonner à ce lieu emblématique ses lettres de noblesses. Une autre façon de fêter les 110 ans du Wiltcher’s et de prévoir quelques rendez-vous urbains festifs, dépaysants ou juste joliment rafraîchissants par beau temps.

Les facilités d’accès au Wiltcher’s, idéalement situé en début de l’Avenue Louise, les axes routiers, les parkings environnant et les nombreux transports en commun à deux pas, sont autant de bonnes raisons de se poser ici plutôt que partout ailleurs en ville. A la sortie du bureau, en rendez-vous professionnel ou en après shopping de l’après-midi, avant le restaurant du soir, un vernissage ou un spectacle, la Terrasse du Wiltcher’s se prête à toutes les rencontres et à tous les breaks de fin de journée.

Expressément aménagée et rafraîchie à cet effet, en dehors du tumulte de la ville, elle accueille des figuiers naturels, du mobilier de terrasse élégant et raffiné, un bar avec mixologues professionnels et même la carte de Finger Food by Kevin Lejeune (le jeune chef étoilé, le plus en vue du Royaume).

A celle-ci on pourra découvrir : du caviar Impérial Héritage, des planches de fromage ou de jambon ibérique, mix de croquettes crevettes et fromage, chicken wings sauce BBQ, crevettes croustillantes sauce aigre-douce, rillettes de maquereau ou encore et entre autres une assiette de légumes grillés. Pour les plus grandes faims ou pour après l’apéro de l’afterwork, la carte du Loui Cocktail Bar & Restaurant by Kevin Lejeune propose quelques incontournables plats bistronomiques et de saison tels que : salade d’asperges aux agrumes, burrata et basilic, risotto aux fèves des marais et crème de cerfeuil, croquettes de crevettes grises, club sandwichs, salade Caesar, Loui’s burger, pintade à l’estragon, bœuf Simmenthal, gambas rôties, fish and chips et autres délices …

Premier atout de l’été : les Afterworks du Wiltcher’s

Des Afterworks signature, LES AFTERWORKS DU WILTCHER’S tiendront la vedette de la Terrasse tout l’été. A partir du 18 mai, tous les jeudis, de 18h à 21h, la terrasse verra son bar extérieur animé par les mixologues du Loui Cocktail Bar, dotés de plusieurs awards, proposant le cocktail « La Croisette », cocktail signature de la Terrasse, d’autres cocktails dont ils ont le secret mais aussi, en exclusivité, le rosé ROSEBLOOD, partenaire de la Terrasse du Wiltcher’s durant tout l’été !

Une fois de plus, le Wiltcher’s a ainsi trouvé le plus séduisant moyen estival pour célébrer ses 110 ans et pour mettre en valeur les produits locaux belges, le savoir-faire de l’accueil et l’architecture élégante made in Belgium !

Last but not least, tous les afterworks seront animés par la musique en live originale live piano, concert, DJ sets : une ambiance festive à ces afterworks aussi attendus que le beau temps au Wiltcher’s comme partout en ville.

En pratique

Horaire de l’Afterwork : Tous les jeudis - Du 18 mai à la fin de période estivale - de 18h à 21h