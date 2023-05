Basket - En P1, les playoffs commencent ce mercredi pour Colfontaine et Boussu-Saint-Ghislain

C’est déjà ce mercredi que démarreront les playoffs de P1 auxquels participeront les équipes de GGBC Colfontaine et de Boussu-Saint-Ghislain United. Presque dans le même temps, les Colfontainois, qui ont terminé troisièmes du championnat régulier, recevront la JS Luttre (20h45 au Centre Sportif Achille Delattre) et BSGU, cinquième, se rendra chez les vice-champions du CFB Fleurus (21h).

« Ce ne sera pas gagné d’avance car les Abeilles sont en forme en cette fin de championnat », prévient le coach Régis Strebelle. « La JS nous avait battus il y a quinze jours chez elle et il faudra maîtriser cette fois ses deux scoreurs pour éviter toute surprise. En tout cas, le « 2-0 » sera compliqué ». Le match-retour entre Luttre et Colfontaine se déroulera dimanche à 15h et celui entre BSGU et Fleurus aura lieu samedi à 19h30 à Boussu.