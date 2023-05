«Cruella»: quand les vilains de Disney font parfois mieux que les gentils…

Dans « Les 101 dalmatiens », Cruella d’Enfer est une « amie » d’école de la gentille Anita, qui flashe sur sa portée de dalmatiens, fruits des amours de Pongo et Perdita. Cruella, bourreau de la mode, n’aura de cesse d’essayer de les transformer en fourrure. Donner envie au public de la suivre n’était pas une mince affaire. Comme pour la cassante Maléfique jouée par Angelina Jolie, l’idée a été de lui donner un passé montrant qu’on ne naît pas méchant, on le devient, et surtout que nul n’est irrécupérable…

Ainsi, Estella, avant de devenir Cruella, est une gamine rebelle née les cheveux noirs d’un côté et blancs de l’autre. Après avoir causé, pense-t-elle, un immense malheur, Estella s’enfuit et finit par voler pour survivre. Douée pour le stylisme, la jeune fille a un rêve : travailler pour la Baronne (Emma Thompson), la papesse de la mode du Swinging London. Engagée, la jeune stagiaire découvre que le diable ne s’habille pas qu’en Prada. Estella va bientôt retrouver l’énergie punk de son enfance pour se venger. Cruella est née et l’histoire, déjà succulente jusque-là, devient un délire irrésistible. Entre son très, très mauvais caractère et son envie de justice, Cruella est l’une des héroïnes les plus excitantes vues depuis longtemps ! Le noir et blanc de sa chevelure ne lui inspire pas le yin et le yang, mais « No Future » !