Mauvais temps en Belgique, canicule en Espagne: le grand écart des températures en Europe inquiète

Alors que nos pulls et manteaux font encore partie de notre quotidien, l’Espagne et le Portugal sont quant à eux accablés par des chaleurs intenses qui posent des problèmes à tous les niveaux dans le pays. Sécheresse, culture… la canicule n’épargne rien.

En Belgique, selon le bilan de l’IRM, les températures ont varié entre -0,9ºC (4 avril) et 18,4ºC (30 avril) à Uccle. Cette dernière valeur est la deuxième température maximale la plus basse pour un mois d’avril de la période de référence actuelle. Le record reste de 18,2ºC en avril 1997. Le record absolu de 15,3ºC (1919) est encore loin d’être atteint (mesures depuis 1892).

Autre fait marquant : à Uccle, le mois dernier n’a pas compté un seul jour de printemps (avec une température de minimum 20 degrés Celcius, alors que la normale de saison est de 4,7 jours). Pour la période de référence actuelle, il s’agit seulement du quatrième mois d’avril sans aucun jour de printemps, alors que cela s’était déjà produit 40 fois depuis le début des observations en 1892.

Sur l’ensemble de notre territoire, la température minimale la plus basse a été mesurée le 5 avril à Elsenborn (Bütgenbach) avec -6,9ºC. La température la plus élevée a été mesurée le 30 avril à Kapelle-op-den-Bos avec une valeur de 21,3ºC. C’est à Liège-Monsin le 28 avril que la température a dépassé pour la première fois de l’année les 20ºC avec 20,6ºC.

Le mois d’avril a été particulièrement humide, il est tombé plus de précipitations que la moyenne, avec un total de 66,3 mm (normale : 47,7 mm). Cette quantité est tombée sur 19 jours (normale : 13,1 jours).

La durée d’ensoleillement de ce mois d’avril n’a été que de 149h 02min à Uccle (normale : 171h 16min).

Prévisions

Cet après-midi, le ciel sera changeant et les éclaircies deviendront de plus en plus larges à partir du nord. A la côte, le temps deviendra ensoleillé. Sur la moitié sud du pays, les cumulus domineront jusqu’en fin d’après-midi. Il fera plus frais que les jours précédents avec des maxima autour de 9 ou 10 degrés en Hautes-Fagnes, de 11 degrés au littoral, et de 13 à localement 15 degrés ailleurs.

Mercredi, le temps sera plus ensoleillé. Les maximas ne dépasseront pas les 16 degrés.

La journée de jeudi débutera sous le soleil mais des averses locales sont possibles. En soirée et la nuit suivante, l’IRM prévoit des pluies ou des averses plus répandues. Il fera temporairement plus chaud avec des maxima de 18 à 21 degrés en Ardenne, et de 21 à 23 degrés ailleurs, sous un vent modéré d’est à sud-est.