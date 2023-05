Karel Geraerts avant les débuts de l’Union en Playoffs 1: «La victoire de Genk ne nous met pas la pression, on ne regarde que nous-mêmes»

C’est dès lors avec une ambition débordante que les Saint-Gillois débutent cette période décisive. « On va jouer pour le titre », poursuit le T1 unioniste. « Je suis confiant pour l’Union, on a une bonne équipe et on va tout jouer pour gagner. Mais les autres aussi pensent la même chose. »

Avec la victoire de Genk face au Club de Bruges, le matricule 10 débute avec trois points de retard sur le leader limbourgeois. « C’est bien pour Genk. Mais cela ne nous met pas la pression. Nous, on ne regarde que nous-mêmes. À chacun son boulot. En revanche, je trouve cela dommage qu’on n’ait pas pu commencer en même temps que Genk et Bruges, et jouer le même week-end qu’eux. En général, la tradition veut que la finale de la coupe de Belgique se joue avant les playoffs. Et quant à savoir si Bruges est d’ores et déjà éliminé de la course pour le titre ? Non je ne le pense pas. »